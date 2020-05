Yanina Screpante habló en "El run run del espectáculo" y, si bien su intención era aclarar qué ocurre con la extorsión contra el Pocho Lavezzi, la modelo dejó algunas perlitas sobre su relación con el futbolista retirado. Lavezzi apuntó contra Yanina por las amenazas que recibe de parte de una tal "Cinthia". Y fue cuando quiso desligarse de la acusación que, enojada, disparó contra el delantero: "Yo no extorsiono, voy de frente, o lo hablaré en la Justicia". Un poco enojada, arremetió contra su ex: "La división de bienes está estancada porque no tiene domicilio en Argentina", exclamó sobre el litigio de su divorcio. Sus palabras más fuertes llegaron como un resumen: "Quizás fui víctima de maltrato psicológico. Y de un montón de otras cosas más. No digo que no haya sido víctima de cuernos, de maltrato y otras cosas. Yo podría extorsionarlo con muchas cosas más delicadas que eso. Y no tengo problemas en que digan que fui cornuda con Mariana ni con Cinthia".