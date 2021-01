I nsólito. Los últimos días de Donald Trump en la Casa Blanca tendrán una marca tan patética como fueron muchas de sus actitudes durante los cuatro años que gobernó. En medio del desastre, el mandatario arengó a sus fanáticos y una hora después, cuando todo se había desmadrado, los instó a evitar la violencia, aunque reiteró que le robaron la elección.

"Les estoy pidiendo a todos en el Capitolio que se mantengan pacíficos. ¡No a la violencia! Acuérdense, somos el partido de la ley y el orden, respetemos a la ley y a los grandes hombres y mujeres en azul (policías). ¡Gracias!", escribió en Twitter, cuya cuenta fue bloqueada por 12 horas por la empresa, que consideró que había cometido "infracciones graves y repetidas" a la "política de integridad cívica" de la red social.

Poco después compartió un video en el que solicitó a los revoltosos que se "vayan a casa a mantener la paz". "Conozco su dolor. Tuvimos una elección que nos fue robada. Fue una elección aplastante y todos lo saben, especialmente del otro lado", dijo y agregó: "Esta fue una elección fraudulenta. Pero no podemos hacerles el juego a estas personas. Tenemos que tener paz. Así que váyanse a casa. Los amamos. Váyanse a casa ahora. Tenemos que tener paz".

Apenas una hora después de que comenzaron los disturbios, el jefe de la Casa Blanca había hablado frente a la multitud de simpatizantes que prometían no permitir un fraude electoral, como sigue denunciando Trump, aunque todos los niveles de la Justicia, hasta la Corte Suprema federal, lo negaron por falta de evidencia.

"Nunca nos rendiremos. Nunca aceptaremos (la derrota). Vamos a detener el robo", afirmó el magnate, quien no perdió oportunidad de criticar a su vicepresidente, Mike Pence: "No tuvo el coraje para hacer lo que debía hacerse para proteger a nuestro país y nuestra Constitución, dando a los estados la posibilidad de certificar datos correctos y no los inexactos y fraudulentos que certificaron antes. ¡Estados Unidos demanda la verdad!".

"No será tolerado"

En contraste con la tibieza de Trump se expresó Pence, quien aseguró que "el ataque al Congreso no será tolerado y los involucrados serán procesados", a la vez que condenó "la violencia y la destrucción".

"La violencia y la destrucción que tienen lugar en el Capitolio deben detenerse y deben hacerlo ahora. Cualquiera que esté involucrado debe respetar a los agentes del orden y salir inmediatamente del edificio", tuiteó el vicepresidente, quien presidía la sesión conjunta de las dos cámaras cuando comenzaron los incidentes que obligaron a la suspensión del acto.

"La protesta pacífica es un derecho de todos los estadounidenses, pero este ataque a nuestro Capitolio no será tolerado y los involucrados serán procesados con todo el peso de la ley", concluyó.