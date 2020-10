Un helicóptero ploteado con la inscripción del Ministerio de Seguridad bonaerense secuestrado en un hangar junto a ocho avionetas en un aeródromo de la ciudad paraguaya de Areguá, en el marco de una investigación judicial por narcotráfico,, fue contratado durante la gestión de la el gobernadora María Eugenia Vidal por "más de 100 millones de pesos", según confirmó el ministro Sergio Berni. Agregó que el dueño de la firma a la que pertenece el helicóptero "es un empresario bastante cuestionado, que aparentemente ya tenía antecedentes de diferentes tipos".

"La (ex) gobernadora Vidal había contratado a esa empresa. Es cierto que ese helicóptero prestó servicios en la provincia de Buenos Aires, es cierto que por sus servicios se le pagaron a la empresa mas de 100 millones de pesos", dijo el ministro en conferencia de prensa. "Estamos hablando de un Robinson 44, de lo más precario que hay en el mercado. Es cierto que en esa empresa también volaba la gobernadora", continuó y aclaró que "no es un helicóptero de la provincia de Buenos Aires", ni fue contratado por el actual ministerio, ya que, aseguró, "cuando el gobernador (Axel) Kicillof se hizo cargo, la gobernación tenía toda su flota destruida en tierra, ninguno de sus aparatos volaba porque claramente era más negocio contratar que tener sus propios aviones funcionando".

"El gobernador dio la orden de manera inmediata de que se ponga toda la flota en funcionamiento y por eso ya estamos volando con nuestros propios helicópteros", sostuvo y consideró que no es el gobierno de Kicillof el que debe dar explicaciones sobre el helicóptero sino "la gestión de Vidal". Dijo que la ex mandataria de Juntos por el Cambio debe explicar "por qué alquilaba estos helicópteros teniendo los de la Policía Bonaerense que podrían haber sido puestos en funcionamiento". El helicóptero fue alquilado para el Operativo Sol 2019 y el contrato caducó en octubre de ese año, por lo que se desconoce qué destino le dio la empresa propietaria del mismo. Fuentes policiales paraguayas informaron que el procedimiento fue realizado por personal de la Dirección General de Investigación Criminal de la Policía de Paraguay en el aeródromo Arrayan. Los pesquisas hallaron en un hangar ocho avionetas con patentes paraguayas y un helicóptero, este último con la inscripción impresa del ministerio. El ex titular de la cartera bonaerense , Cristian Ritondo, explico que "las aeronaves siempre fueron usadas por pilotos de la Policía de la provincia" y deslindó la responsabilidad en la empresa al señalar que "cuando se devuelven es la encargada de sacar el ploteo para volver a alquilarlo".