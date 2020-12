E n los camarines del "Cantando 2020", Moria Casán recibió a DiarioShow y pasó revista a varios tópicos de la caliente realidad que nos toca vivir en tiempos de pandemia.

-¿Para muchos argentinos, Uruguay se presenta algo así como "la tierra prometida"?

-Uruguay siempre fue como nuestra "casa de finde". Estuve en Montevideo, un verano en Punta del Este, pero siempre trabajé en Mar del Plata o en Villa Carlos Paz. La gente tiene derecho a ir donde se le dé la gana y en este sentido nuestros vecinos ofrecen todo.

-¿Qué opinás de la polémica que se instaló entre vacuna rusa y vacuna de Oxford?

-Estoy transitando una nueva era, libre de conflictos, estoy como en una cuarta dimensión. Lo importante para mí es preservar la salud y reforzar las defensas inmunológicas y espirituales. En cuanto a las vacunas de cada origen, no tengo la menor idea si nos tomarán como conejillo de indias. Además yo soy provacuna. Las vacunas han sido buenas para la historia de la humanidad.

-¿Te impactó todo lo relativo a la muerte de Maradona?

-Las grietas familiares estuvieron presentes en los últimos años y de eso hicieron un reality. Nos enterábamos todos los días lo que pasaba por ellos mismos. La verdad es que no seguí el reality Maradona, ni por la tele ni por ningún lado. Creo que si hubo grieta mientras estaba vivo va a seguir esa grieta después de muerto. Pero, bueno, estoy en un estado especial, todo lo significa opinar sobre personas atrasa.

-¿La pandemia perjudicó las relaciones de pareja?

-La pandemia se presentó como una bisagra, sobre todo, teniendo nosotros la cuarentena más grande del mundo. En lo personal, trato siempre de sacar algo positivo, así sea de situaciones catastróficas. Yo descansé mucho y descubrí ese mundo nuevo de vivir sin trabajar. Algunas parejas se fortificaron y otras se separaron, a cada uno le pegó de diferente manera.

-¿Los femicidios, en esta etapa, aumentaron?

-Sí, el empoderamiento siempre molestó al hombre y las mujeres en el poder a nivel mundial dan prueba de esto. La superioridad de una mujer me parece genial, pero me encanta que el hombre vaya a mi lado. Que una mujer pueda dar vida, a veces no te lo perdonan. Estamos superados por las series, hay una violencia escondida y una doble lectura y muchos copian lo que les da fama: llevan el odio al crimen. Por otra parte, que dos gotas de saliva hayan paralizado al mundo, nada me parece extraño o paradójico.

-¿Seguiste de cerca los pasos de estas elecciones en Estados Unidos?

-Sí, porque es el país al que le debemos todo. La presidencia de Donald Trump fue muy disruptiva, hacia adentro; en cambio, Joe Biden tiene una mirada de apertura, más hacia Europa. Además, me gusta mucho que Biden haya puesto muchas mujeres en el poder y hasta entiendo que hay un cubano americano en el futuro ministerio de inmigración. No obstante, para los Estados Unidos no hay nada como Trump.

-¿Se puede fantasear con un regreso de las "Incorrectas"?

-Por un lado, la familia de Daniel Vila siempre me dijo que me quiere tener en el canal (América), pero estamos en pandemia y esta emisora, a la que adoro, tiene una programación de noticias y yo no podría hacer nunca la extensión de un noticiero. Si se diera la oportunidad de volver a "Incorrectas" tendría que continuar siendo una isla. Por otra parte, estoy con una serie de proyectos muy buenos de cine, tele y mi show de las drags.