M i vida cambió cien por ciento y para siempre", cuenta desde su Córdoba natal Marisa Beiró, sobreviviente del vuelo de LAPA que hace exactamente 21 años producía una de las peores tragedias aeronáuticas del país. En aquel momento, la mujer tenía 29 años y tres hijos chicos, que criaba sola, por lo que recuerda ese año que estuvo internada. "Me operaron 45 veces, todas esas cirugías eran muy complejas. Después tuve que aprender a caminar, a comer, todo desde cero".

Resiliente, con una energía inmensa, la mujer que aquella noche recibió una segunda oportunidad de vida le contó a "Crónica": "Este es un día especial, estoy más sensible que en general. Hoy pensaba que ese lunes terminaba un curso y estaba volviendo a mi casa. De mis compañeras, la única que volvió fui yo".

Durante el juicio se logró probar que, además de los errores humanos, las falencias organizativas de la empresa LAPA y la falta de controles de las autoridades de la Fuerza Aérea fueron factores determinantes para que se produjera el accidente, ya que así se permitió, por ejemplo, que el piloto viajara teniendo su licencia vencida.

A pesar de las pruebas, y tras un proceso judicial que duró 15 años, hubo dos condenas leves y en suspenso, por ser encuadradas en un delito culposo, mientras que los principales acusados de la tragedia quedaron absueltos.

En 2014 la Corte decidió la prescripción de la causa, aunque las víctimas y sus familiares reclamaban condenas para los ocho acusados: Andrés Deutsch, presidente de LAPA; su segundo, Ronaldo Patricio Boyd; los gerentes de operaciones Fabián Chionetti y Valerio Diehl; el jefe de mantenimiento de B737, Gabriel María Borsani, y la gerente de Recursos Humanos, Nora Arzeno. Por la Fuerza Aérea, Diego Lentino y Damián Peterson.

Sobre aquel proceso, Marisa afirmó: "Cuando dieron la sentencia me sentí frustrada, la Justicia cuidó a los empresarios y no pensó en las víctimas. Mis abogados me decían que no confíe tanto en los jueces. El mundo esperaba el resultado de esta demanda, pero los empresarios no fueron castigados". Ese no fue el único mal trago: "En mi vida personal -rememora la víctima-, fue como pasar a mis afectos por un colador, de golpe podía contar a mis amigos y familia con los dedos de una mano, aunque hubo gente que no me conocía pero me acercaba dinero y cartas de aliento".

La noche de la tragedia los hijos de Beiró la esperaban para cenar en la casa de sus abuelos; allí les avisaron por teléfono del accidente. La menor de ellos tenía 4 años y todavía recuerda que su hermano mayor, de 9, trataba de consolarla. "La gente se queja de que no pueden salir por el coronavirus; ninguno sabe lo que es no poder moverse. Esto también va a pasar", concluye la sobreviviente.