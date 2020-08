La marcha del 17A sigue teniendo repercusiones en la opinión pública. Teresa Parodi se manifestó en contra de la manifestación y advirtió sobre los peligros de la concentración de gente en medio de la pandemia de coronavirus.

En una nueva emisión de la "Entrevista Federal" en Radio Nacional, donde participaron distintos periodistas de emisoras de la Radio Pública, la cantante advirtió: "La marcha me dio pena y miedo. Había mucha gente que no sabía por qué estaba. En otros países del mundo hubo marchas parecidas. Es una locura colectiva, hay que reflexionar mucho. Ayer pusimos todo en riesgo. Gracias al aislamiento no colapsó todo".

A su vez manifestó sobre su labor artística: "Soy una trabajadora que cree que para escribir canciones hay que prepararse mucho. Siempre quiero seguir trabajando y estudiando, eso nunca termina", indicó. Sobre la importancia de la cultura para un país, Parodi comentó: "Por suerte nuestro país volvió a tener un Ministerio de Cultura, de Trabajo, de Ciencia y Tecnología y de Salud. Hay un panorama muy distinto en América latina. Hay mucha desigualdad y la humanidad debe corregir eso".