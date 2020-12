Un año después, y según versiones cada día más fuertes, la modelo de 42 años estaría esperando su primer hijo junto a su marido, el empresario Roberto García Moritán. Cuando finalizó su programa por Net, sus compañeros le preguntaron el 16 de diciembre si estaba en la dulce espera, o simplemente si deseaba hacer algún tratamiento para quedar embarazada y ella respondió que no era necesario porque "todavía puedo por métodos naturales". Por otra parte, dicen que se enojó porque en una de las fotografías que publicó la revista Gente en los personajes del año aparece con una pequeña pancita y dicen que le comentó a su equipo: "Eso es photoshop, me agregaron en lugar de aplastar el abdomen como suelen hacer". Otros dicen que estaría esperando atravesar el tercer mes de gestación para dar la noticia oficialmente. Hace un par de semanas había declarado: "Me encantaría tener otro hijo, eso depende de Dios, así que nunca se sabe. Estas cosas dependen del destino, yo creo mucho en Dios, así que cuando tenga que ser, será", aclaró la morocha en charla con "Los ángeles de la mañana". Recordemos que la modelo y conductora es madre de Bautista, Beltrán y Benicio, frutos de su relación con Benjamín Vicuña. También es mamá de Blanca, quien falleció en 2012, y por su parte García Moritán es papá de Delfina y Santino. Él había declarado en una nota en la revista Noticias que si tuviera que pedir un deseo, "pediría tener otro hijo". Es cuestión de no ponernos ansiosos y esperar que la feliz pareja comparta la buena noticia.