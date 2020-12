Después del escandalete de la fiesta de Fede Bal, Barby Silenzi y El Polaco se pelearon muy fuerte pero se dieron otra oportunidad. Sin embargo, algunos trascendidos dan cuenta de que en realidad la bailarina "soporta" demasiado.

"Hace más o menos un mes que al Polaco se le cruzan los cables, trata mal a Barby, no le habla, le dice que quiere que se vaya. Pero a los días le dice ‘era un chiste, no te vayas, me encanta estar en familia’. La relación es medio tóxica. Los dos celos principales eran Francisco Delgado -ex de Silenzi- por un lado, y Natalie Pérez por el otro", comentó Ángel De Brito en "LAM".

"Como estaba enamorada y él cada tanto le decía que la amaba, que no sabía qué le había pasado, volvían a estar juntos. En un momento él le dijo ‘hace un mes que te vengo diciendo que no estamos más juntos y vos seguís acá (en mi casa). Te tenés que ir’. Esto era un día así y al otro ‘te amo, quedate’".