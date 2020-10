M ark Bryan, un estadounidense de 61 años radicado en Alemania, se convirtió en un referente de estilo no convencional luego de que se viralizaran los looks con faldas y tacos que el ingeniero robótico utiliza todos los días para ir a trabajar, con la intención de demostrar que la ropa no tiene género.

El hombre, casado y con cuatro hijos, decidió hace cuatro años incorporar prendas de mujer a su vestuario para desafiar los estereotipos de género. Desde entonces, luce polleras y tacos tanto para ir a trabajar como en su casa o para ir a la ciudad.

"Me visto así porque puedo. Sólo para ser diferente. Siempre he admirado a las mujeres que usaban faldas ajustadas y tacones. No sexualmente, pero el poder que desprendían. Para mí, la ropa no tiene género. Prefiero las faldas a los vestidos. Los vestidos no me permiten mezclar los géneros. Prefiero un look masculino de cintura para arriba y un look femenino de la cintura para abajo", explicó.

Bryan contó que comenzó a usar zapatos con taco cuando estaba en la universidad a pedido de su novia de aquel entonces. Pero recién a los 57 años decidió incorporarlos de manera permanente a su forma de vestir.

El gerente de robótica comparte en su cuenta de Instagram los atuendos que elige cada día, en los que combina camisas de corte masculino con faldas lápiz y tacos de 12 centímetros.

En su biografía explica qué lo motivó a adoptar este cambio de imagen. "Solo soy un hombre heterosexual, felizmente casado, que ama los Porsche, las mujeres hermosas y la incorporación de tacos altos y faldas en mi guardarropa diario", afirma Bryan.

Mark está casado hace once años y contó que su esposa y su familia apoyan sus decisiones estilísticas: "Mi esposa a menudo me sugiere qué ponerme. Mi hija a veces desea poder usar mis zapatos", aseguró.

Aunque no se siente distinto, el nuevo referente de la moda callejera sin género confesó que en los días fríos o ventosos sí nota alguna diferencia. "Pero al llevar tacos me siento más alto y poderoso, por alguna razón. Quizá tener la fuerza interna para llevar esta ropa me ha dado confianza para manejar la presión en el trabajo", concluyó.