Ante la postura del Gobierno porteño, la secretaria general del gremio docente UTE-Ctera, Angélica Graciano, puso en duda ayer el inicio de clases presenciales en febrero al señalar la ciudad de Buenos Aires se encuentra en "una situación sanitaria muy crítica" por el aumento de casos de coronavirus.

"Las clases pueden empezar el 17 de febrero, lo que no sabemos es si va a haber presencialidad, porque lo que está en discusión es si hay condiciones sanitarias y de infraestructura y materiales como para hacer algún tipo de presencialidad", afirmó esta mañana Graciano en diálogo con radio El Destape. Destacó que "no hay ningún planteo serio ni de planificación, solamente anuncios marketineros desde diciembre que proponen este tipo de consignas, pero no hay trabajo de planificación que involucre a los actores del sistema educativo".

Recordó además que, "cuando la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, anunció el inicio para el 17 de febrero, ya habíamos dicho que eso era de una gran irresponsabilidad, y que no se podía dar una fecha sin saber como iba a evolucionar la crisis sanitaria".