En medio de los rumores sobre un posible cierre de la temporada, Matías Lammens negó que el gobierno esté evaluando dicha medida y afirmó que "si seguimos cuidándonos, va a haber temporada hasta marzo".

"La idea nuestra no es cerrar la temporada, pero sí seguir insistiendo con la responsabilidad individual y cuando esta no alcanza o no llega, garantizar que haya una presencia del Estado que le diga al ciudadano cómo tiene que actuar", señaló el ministro de Turismo y Deportes desde Villa Gesell junto al intendente del Frente de Todos, Gustavo Barrera. Ante el aumento de contagios, Lammens señaló que las restricciones que "eventualmente se tomen" van a tener que ver con reducir el riesgo de las grandes aglomeraciones, pero no con la suspensión de la temporada.