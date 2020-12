"Primero me contactó la testigo a quien asesoré porque también fue víctima, aunque no de abuso. Luego me comunico con ella, que me pide que no la identifiquen más en los medios, esta en shock, hablamos varias veces en el día", dice a Crónica la abogada Raquel Hermida Leyenda, quien asesora a la chica de 29 años que denunció haber sido abusada en la fiesta. Leyenda consiguió la condena para el futbolista Alexis Zárate por abuso sexual.

-¿Le parece pronto para citar a los futbolistas como testigos en la causa?

-Es absolutamente prematuro citar a los jugadores como testigos. Hay que analizar primero la participación previa y posterior al hecho de abuso.

-¿Cuando están en grupo los hombres se sienten aún más impunes?

-El abuso sexual grupal, o en manada como se dice en España erróneamente, porque los animales no cometen abuso, data de la etapa romana. Allí también estuvieron las mal llamadas orgías porque las mujeres no tuvieron la capacidad de decidir si participar o no.

-Se sigue marcando si la mujer estaba o no alcoholizada.

-No se dan cuenta de que eso justamente es lo que tipifica el abuso: cuando una mujer no puede consentir libremente, eso es abuso. Si se tiene una relación sexual con una persona que no puede discernir, no puede decir sí o no, eso es abuso. Antiguamente se decía que merecía ser abusada una mujer alcoholizada.

-¿Es difícil encontrar justicia para estos casos?

-En nuestro país el delito de abuso sexual es el más difícil de demostrar. Desde el caso Zárate se sentó jurisprudencia y parten de la credibilidad de la víctima y de la obligatoriedad de pericias psicológicas y psiquiátricas.