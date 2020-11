A dos días de la muerte de Diego Maradona, su hija Dalma lo despidió en Instagram con un afligido mensaje. Junto a una famosa imagen de los dos, en donde ella le pone margaritas en sus medias cuando Diego estaba a punto de entrenar durante sus tiempos en el Napoli, la actriz, quien fue una de las que más luchó por su padre cuando sintió que su entorno y su abogado Matías Morla lo perjudicaban, escribió un extenso texto.

"Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no... ¡Porque sé que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo! ¡Ya te extraño pá! Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos", comenzó su posteo en la red social.

Luego, prometió cuidar a su mamá, Claudia Villafañe, de quien estaba separado desde hacía 17 años, y de su hermana menor Gianinna: "Como me pediste siempre, voy a cuidar de la jabru y tu pompón preferido porque vos ¡siempre dándome responsabilidades desde que tengo uso de razón! ¡Te voy a amar y defender toda mi vida porque te agradezco la vida compartida! ¡Estoy destruida pero voy a salir adelante!".

Luego, como un mensaje que enviaba al cielo, recordó una canción que interpretaban juntos: "Espérame ahí. Ya nos vamos a ver, mientras voy practicando ‘Y como es él’ (canción de José Luis Perales favorita del Diez) para que cuando te vea la volvamos a cantar juntos a los gritos... Bueno, vos cantando hermoso ¡y yo a los gritos!".

También habló de su hija Roma y cómo le va a explicar quién era su abuelo: "Si tu nieta te quiere llamar por videollamada como hacían, me voy a morir por dentro, pero quedate tranquilo que le voy a contar exactamente quién fuiste, quién sos y quién vas a ser para siempre. Igual ya te ama. Porque tenías eso... No hacía falta mucho para amarte...".

Finalmente, habló de la imagen que subió: "Junto mis pedazos y no me imagino cómo va a ser mi vida sin vos... No puedo. La vida es un ratito así que ¡nos vemos pronto! Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador y por favor volveme a mirar con ese amor que se ve en la foto. ¡Te amo para siempre!".