L a madre de Facundo Astudillo Castro fue recibida ayer por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Cristina Castro aseguró que del encuentro se llevó un compromiso de "transparencia", que aguarda respuestas a varias de las preguntas que le planteó al mandatario y que espera que lo que sucedió con su hijo "no vuelva a pasar" con nadie.

El encuentro se desarrolló en la sede de la gobernación, situada en calle 6, entre 51 y 53, de La Plata, y se prolongó durante una hora y media. Desde el Poder Ejecutivo aseguraron que la reunión fue "productiva", reconocieron que "es muy triste y doloroso el momento que ella está pasando" y destacaron que "el gobierno en este momento sólo tiene para ofrecerle el compromiso de buscar la verdad de todas las maneras posibles". "Me voy conforme. Creo que (la reunión) ha sido productiva, necesitaba pedir respuestas acá y me llevo algunas, otras han quedado en el tintero. Le he dejado muchas preguntas al gobernador, que me va a ir respondiendo conforme el tiempo. Quiero confiar en que las cosas se van a hacer transparentes", dijo Cristina al retirarse de la sede de la gobernación junto a sus abogados, Luciano Peretto y Leandro Aparicio. "Yo confío en las personas, pero prefiero confiar en las respuestas, porque cuando las cosas ya están hechas dicen por sí solas", reflexionó Cristina, tras lo cual agregó que ansía "ver cambios" para que lo que sucedió con Facundo "no vuelva a pasar". La mujer expuso que "quedaron preguntas para responder a medida que todo esto avance" y añadió: "Espero que sea así y cada una de las personas cumpla con su palabra". Además, contó que le requirió al gobernador que le pida al ministro de Seguridad, Sergio Berni, "que deje de mentir", ya que es "un bocón" que "por respeto al otro debería haberse callado a boca". También pidió a los medios de comunicación que "escuchen" a aquellos padres que buscan a sus hijos desaparecidos. "Yo me llevo el mío porque rompí las bolas. El que yo buscaba me lo voy a llevar en un cajón y no tendría que haber sido así", agregó la mujer, quien consideró que aunque Berni "pinte a la policía como carmelitas descalzas, son ellos los que tienen que dar respuestas". "Hay personas desaparecidas y muertas en pandemia. Estamos en democracia y el ‘nunca más’ es nunca más en serio", dijo la madre de Facundo, para luego agregar que "el gobernador está enterándose de muchas cosas recién ahora: de cómo opera la policía en Villarino y en la provincia". La mujer expresó que Kicillof le dijo "que asumió hace poco y que quiere hacer muchas cosas", por lo que ella quiere verlas "hechas".

Por otra parte, expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comenzaron en un laboratorio de la ciudad de Córdoba con el análisis de las muestras extraídas a los restos óseos hallados en el marco del caso de Facundo, con el fin de determinar si pertenecen al joven de 23 años desaparecido desde el 30 de abril pasado en la localidad de Pedro Luro.