Un insólito nombre eligió una pareja británica para su hijo: Lucifer. El niño nació el 6 de abril pero no pudieron anotarlo por la pandemia. Cuando el registro civil volvió a funcionar, Dan y Mandy Sheldon fueron a inscribir al chiquito y fue entonces que la funcionaria encargada manifestó su horror por la elección de un nombre que consideraba satánico.

"Nos dijo que nunca podría encontrar un trabajo y que los profesores no querrían enseñarle. Traté de explicarle que en griego Lucifer significa ‘portador de luz’ y ‘alba’, pero ella no me quiso escuchar", contó el padre y agregó: "Al final lo hizo, pero apretando los dientes. Honestamente, pensábamos que era un nombre bonito y único".