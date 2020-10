P atricio Giménez fue el blanco de muchas críticas en las últimas horas debido a sus dichos contra el gobierno y el peronismo y a algunos gestos que realizó en un video. Desde Uruguay, donde se encuentra radicado, el cantante primero criticó con dureza a la Argentina. "Chiques, ¿qué pasó con los trolls? Porque hasta ahora recibí sólo elogios. ¿Qué están, todos tomando tierras?", comenzó diciendo en Instagram, burlándose de la marcha peronista. Luego expresó que parte de su enojo se debe a un tema familiar: "Si vos pensás que yo la tengo gratis, tengo a mi mamá con cáncer en Argentina. Y a mi abuela. Y no las puedo sacar de ahí. Si no, los mandaría a todos a la con... de su madre". Al ver lo publicado, Jorge Rial le respondió con un fuerte tuit: "Desde el dorado exilio en Punta del Este y vaciándole la heladera (entre otras cosas) a Susana, habla al país," expresó, subrayando que vive a costillas de su hermana.

Pero, además, uno de los gestos que más enojó a sus seguidores fue cuando en un video rompió un billete de mil pesos, para hablar de lo poco que vale el dinero en nuestro país. Rodrigo Lussich no pudo con su enojo y también dijo lo suyo: "Qué fácil es quejarse si te mantiene tu hermana. La madre está con cáncer, ¿qué hace que no está acá cuidándola? ¡Se queja desde el Uruguay!". "El hermano de Susana, que no trabajó en su vida, rompe un billete de 1000 pesos que a vos te cuesta seis días ganar. Tienen derecho a opinar, pero ¿romper un billete? ¿Quejarse desde el Uruguay? Así cualquiera es vivo, así cualquiera es crítico. Desde Uruguay, con avión privado, ¡Andá, pelotu...!", finalizó entre insultos.