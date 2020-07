C ulminando esta semana nos encontramos con dos casos que han salido a la luz en los medios y que tienen un mismo conector: la reivindicación de la venganza por gran parte de nuestra sociedad. Ambos hechos son analizados por la Justicia sobre la presunción de legítima defensa, la que, de comprobarse, sería una causa de justificación de los homicidios. Sin embargo, fuera del ámbito judicial, se pone en evidencia una realidad social imperante y el análisis va más allá de corroborar la legitima defensa, o bien su exceso. Es decir, la discusión se centra en la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales -a las que se ha delegado el monopolio del uso de la fuerza- y, como consecuencia, la reivindicación de la venganza. Tal circunstancia resulta peligrosa, ya que ese manejo de la fuerza en manos de los ciudadanos no cuenta con los mismos estándares de seguridad y respeto de los derechos humanos. La lucha del Estado contra el crimen debe darse dentro de ciertos límites, los cuales exigen el apego a los procedimientos legalmente establecidos. Por el contrario, la lucha entre los ciudadanos pareciera no tener ninguna limitación, como si nos hubiéramos retraído al estado de naturaleza .-donde el hombre es el lobo para el hombre-, ya sea delincuente, ya sea persona de bien, sólo prima la sed de venganza.