Cristina Castro ya sabe lo doloroso que es perder un hijo. Cuando ella tenía 16 años, Franco estuvo 45 días en la sala de neonatología del hospital, pero nunca salió. En noviembre cumpliría 27, cinco más que los que tiene el tercero de sus cuatro hijos, Facundo, desaparecido desde el 30 de abril.

"Llevo el dolorcito en el alma desde que era muy chica. He aprendido a convivir con eso. El dolor es el mismo que ahora. Sólo que en su momento yo era muy joven. Me deprimí, lloré, zapateé, estuve mucho tiempo sin tener contacto con la gente. Después nació Alejandro y me di cuenta de que tenía que salir adelante porque ya tenía otro hijo", expresó Cristina. "El dolor me acompaña siempre, pero aprendés a convivir", cuenta en la puerta de su casa, en Pedro Luro.

Ella ahora confía en el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, que comandará la autopsia de los restos hallados el sábado a la noche, convencida -"por el instinto de madre"- de que se trata de Facundo. "Espero que la autopsia también diga cómo murió Facundo. Confío en los forenses, me demostraron que tienen una calidez humana única. Toda la humanidad que no tuvo el fiscal la tuvo la gente del Equipo. Cuando se despidieron las chicas de antropología me abrazaron y me dijeron: ‘Si es tu hijo lo vamos a cuidar bien y te lo vamos a devolver’".