L uego de haber sido víctima de un robo a mano armada hace unos días, el ex boxeador Jorge "Locomotora" Castro contó que se cruzó con uno de los autores del hecho y confesó: "Lo cagué bien a trompadas". "¿Querés que te diga la verdad? Lo agarré ayer y lo cagué bien a trompadas. Nadie lo sabe, no lo quise comentar. Lo encontré frente a mi negocio. ‘Este es el que me robó’, dije. Fui y lo agarré. Cuando me vio, se cagó y se meó. Ahí le dije: ‘Vos fuiste el que me robó’. ‘Perdoná, Roña’, me decía. Me desahogué con este boludo cuando lo agarré", contó en diálogo con un medio radial el ex boxeador.

El Roña días antes había sido asaltado por dos delincuentes que le sacaron el dinero que llevaba encima y el celular, en el barrio San José de la localidad de Temperley, en el sur del Gran Buenos Aires. Según explicó el propio boxeador, el robo se produjo este domingo cuando caminaba hacia el gimnasio que posee en dicha localidad.

"Fue al voleo, me apuntaron con dos fierros y tuve que dar toda la plata y el celular", contó el ex campeón de 53 años en diálogo con la prensa. Castro, que cuenta con una extensa carrera boxística y que hasta pensó en volver cuando comenzó la ola de retornos en medio de la pandemia de coronavirus, señaló que en principio fue amenazado con dos armas de fuego por los delincuentes para sacarle sus pertenencias.

"A uno lo tenía como a (John) Jackson, pero el otro me estaba apuntando", afirmó recordando la famosa pelea en la que una zurda prodigiosa le permitió salir de una situación muy complicada y retener el título de los medianos de la AMB.

Los delincuentes, tras cometer el atraco, se alejaron en un automóvil rumbo a un asentamiento cercano. "No alcancé a tomar la patente ni nada", expresó el boxeador, que se manifestó triste por la pérdida del celular en el que tenía "fotos de la familia, de los amigos y de muchas figuras, como Diego Maradona".

Horas después, el ex campeón del mundo compartió el hecho desde sus redes sociales.