F eliz cumple, mi amor. Mira a tu alrededor. Lo construiste con todo tu esfuerzo. Ese es el mejor regalo. Disfruta de la vida. De tus hijas. Yo te miro abrazado a esas raíces que me mantienen de pie. Yo me abrazo a vos. Como cada día del resto de mi vida", concluyó Jorge Rial. Con estas palabras, el conductor ayer le dedicó hermosas palabras a su mujer. Y agregó : "Cuando el viento sopla fuerte hay que abrazarse a lo que mejores raíces tiene. Por eso me acurruco en vos desde hace más de tres años. Gracias por cobijarme cuando tenía miedo, darme sombra cuando las cosas quemaban y tranquilidad cuando todo era caos alrededor. Sos el lugar donde voy cuando parece que no queda nada. Cuando siento que detrás de cada puerta está el mismo paisaje de siempre. Cuando tengo más preguntas qué respuestas. Cuando siento que ya está y no, no está nada. Porque no está nada. Todo está por venir". Con respecto al cruce entre el intruso y Patricio Giménez con motivo de que el hermano de Su se metió en la vida privada de la nutricionista, en diálogo con Gente ella confirmó que lo llevará a la Justicia. "No voy a bancar la violencia hacia la mujer ni amenazas de ningún tipo. Me voy a ocupar de reclamar, no en los medios, sino donde corresponde. Esto queda en mano de nuestro abogado. No es mi intención mediatizar. Solamente quiero dejar en claro cuál es mi postura con respecto a este tema. Que no lo voy a dejar pasar, porque sería retroceder en el tiempo. Estas cosas se denuncian y lo voy a denunciar", enfatizó, y afirmó que accionará legalmente también para que sus hijas vean -no ahora, cuando las cuida para que no vean nada, sino asumiendo que en un futuro, cuando tengan tendrán acceso a esa información- que su madre no dejó pasar esta situación.