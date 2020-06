E l 15 de octubre del año pasado la noticia sacudió fuerte. Después de atravesar varios problemas de salud, un comunicado oficial confirmó la muerte de Cacho Castaña. Su mujer, Marina Rosenthal, en todo este tiempo optó por el bajo perfil; sin embargo, ayer, cuando el cantautor habría cumplido 78 años, contó en una entrevista con Teleshow que siente al músico vivo. "La palabra ‘recuerdo’ todavía no me entró. Para las situaciones límites soy muy pensante, muy racional. Trato de tener tranquilidad para no perder el control". También contó que el público pudo ver a partir de las 22 un show de los músicos y bailarines de Café La Humedad a través de las redes sociales del mítico bar teatro y también desde el canal de YouTube del músico. "Desde que lo inauguró, siempre celebraba su cumpleaños ahí. Hacíamos fiestas grosas. Ambientábamos el lugar, invitábamos a todos sus amigos, había un catering. De todo. Y como lo siento muy vivo, me parecía raro no festejarle el cumpleaños. Él lo estaría festejando. Además, para los músicos y bailarines del local es una fuente de trabajo, en medio de la pandemia. Se dieron varias cosas y me parecía un buen motivo", continuó quien está a cargo del local y confeccionó el repertorio que sonará en el homenaje a Cacho. También reveló que los amigos de Cacho "son los míos; hemos compartido mucho con Palito Ortega y Evangelina Salazar, Alejandro Lerner, Adriana Varela, Nacha Guevara, Coco Sily, Susana Giménez y muchos más".

Por otro lado, Marina recordó que antes de inaugurar el Café La Humedad los cumpleaños en la casa que compartían eran multitudinarios. "Compraba globos, había buena música, buscábamos una manera de disfrutar", y señaló cómo vive estos meses sin él. "No soy de llorar mucho públicamente o al lado de alguien. Prefiero estar sola cuando me siento triste y, a la vez, cuando me sucede, me pongo de mal humor, me enojo. No con él, sino que me enoja la situación". Acerca de los recuerdos agrega: "En realidad, tengo momentos de ausencias. Lo tengo superpresente, 7 por 24. El bajón aparece en situaciones como, por ejemplo, estar tirada en la cama y mirar el baño. Me encantaba mirarlo de espaldas cuando se peinaba. Entonces, mirar el baño y ver que no está ahí parado... me entristece. Extraño situaciones que me pasan en el día a día, lo tengo muy presente. Lo que me enoja es el paso del tiempo". Recordemos que Humberto Vicente Castagna -tal era su verdadero nombre- y Marina Rosenthal comenzaron su relación en 2014 y dos años después, en 2016, se casaron en una ceremonia que dirigió el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.