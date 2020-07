E stoy dolorida, golpeada y tengo mucha angustia todavía. Me duele todo el cuerpo, pero lo más importante para mí es que mi hijo esté bien", declaró en diálogo exclusivo con cronica.com.ar Claudia Lorena Crespo (39), la mujer que fue asaltada -junto con su hijo de seis años- por dos delincuentes en el barrio San José, partido bonaerense de Almirante Brown. Los ladrones interceptaron a la madre, la tiraron al piso, le provocaron fracturas en varias partes del cuerpo y escaparon en el vehículo robado con el menor a bordo, a quien luego de una cuadra y media tiraron violentamente al asfalto. Fueron detenidos, y en el marco de los operativos también fue recuperado el automóvil Volkswagen Fox robado. El ministro Sergio Berni aseguró que habían estado presos "diez veces" entre ambos. El hecho ocurrió cuando una mujer sacó del garaje su auto Volkswagen Fox, en el que estaba su hijo, y bajó a cerrar el portón. En ese momento, y tal como quedó registrado en las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad, dos sujetos armados con un cuchillo se aproximaron con fines de robo y abordaron el vehículo que estaba en marcha. Claudia y Rubén, su marido, trabajan juntos en un peluquería hace varios años. Este lunes, luego de cuatro meses de estar con las persianas bajas, finalmente pudieron reabrir su local. "Yo estaba yendo a trabajar, mi marido estaba ahí desde más temprano. Iba a dejar a mi nene con mi mamá y cuando salí de casa, después de mirar para los dos lados y ver que no pasaba nadie, me preparé para cerrar las rejas y subir al auto".

"En un momento vi que dos hombres se estaban acercando desde la avenida y lo único que quise fue agarrar a mi nene, pero no pude", lamentó la mujer. Y es que, de forma inmediata, los delincuentes la abordaron y la arrojaron al suelo, llevándose su auto. "Mateo estaba en la parte de atrás del auto, recostado, y al principio no se había dado cuenta (de lo que estaba ocurriendo)", describió Claudia, y agregó: "Empecé a gritarle y después él me empezó a gritar a mí. No me dejaron sacarlo, grité lo más fuerte que pude. Tenían un cuchillo y me quisieron dar un puntazo pero no me importó nada, yo sólo quería a mi hijo".

Tras ser golpeada, la mujer cayó al piso y fue corriendo detrás del vehículo hasta que encontró a su nene, quien con toda la boca ensangrentada lloraba y corría hacia ella. "Mi esposo estaba trabajando en la peluquería, que está a dos cuadras y media de casa, y vino corriendo por la calle", señaló en declaraciones a este medio. Claudia contó que su pareja y los vecinos la contuvieron y trataron de calmarla, pero ella seguía shockeada y no podía parar de llorar. "Tenía a mi nene al lado mío y yo seguía viendo al auto yéndose", recordó. Cuatro años atrás les rompieron las rejas y le vaciaron la casa. La segunda vez, que fue hace unos dos años, entraron por la puerta de adelante mientras ellos no estaban.