La Justicia de Chubut resolvió durante una audiencia realizada por videoconferencia enviar juicio a un hombre acusado de intentar matar a golpes a su ex pareja y a un amigo de ella, a quienes interceptó el septiembre último cuando caminaban por la ciudad de Trelew. La audiencia preliminar en la que la fiscal Analía Acuña solicitó la elevación a juicio y el juez Gustavo Catro la aceptó, se realizó por videoconferencia debido al aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus. El acusado es Pedro Alejandro Plaza, quien actualmente cumple prisión preventiva por tentativa de homicidio y violencia de género. De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 21 de septiembre pasado, cerca de las 7, cuando la ex pareja de Plaza y dos amigos caminaban por la calle Saavedra entre Foyel y avenida Perón. En esas circunstancias, los tres fueron interceptados por Plaza, quien iba con otras dos personas que no fueron identificadas. El ahora detenido increpó a uno de los acompañantes de su ex pareja, a quien además golpeó en el rostro y lo hizo caer al suelo inconsciente. A pesar de ello, según la acusación fiscal, Plaza, continuó con el ataque y le pateó la cabeza, tras lo cual también golpeó a su ex pareja cuando intercedió para detenerlo. La mujer fue también derribada hasta quedar desmayada en la vereda. Del requerimiento fiscal se desprende que Plaza siguió golpeando con violencia a las dos víctimas a pesar de que permanecían inmóviles e indefensas.