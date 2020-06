N ora Dalmasso (51) fue asesinada en la madrugada de 26 de noviembre de 2006 en su casa del barrio privado Villa Golf, en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. A 13 años del crimen, el actual fiscal de la causa, Luis Roberto Pizarro, cree que el autor intelectual del crimen fue Marcelo Macarrón, su viudo. Pero antes estuvo acusado el propio hijo de la víctima, Facundo Macarrón, que por entonces tenía 19 años. Lo imputaron de haber atacado a su madre después de abrir la puerta con llave, y tras haber recorrido en un auto más de 200 kilómetros desde Córdoba (donde vivía él porque estudiaba Derecho allí), bajo la lluvia. Hoy, Facundo tiene 32 años y es diplomático. Vivió en los Estados Unidos y en París, donde perfeccionó su educación. Y respondió a una consulta por mail de Infobae por primera vez desde aquel entonces. "Más allá de destruir mi juventud, lo que hicieron el fiscal Di Santo y el aparato judicial que lo respaldó fue intentar matarme socialmente. No les alcanzó con dejar impune el crimen de mi madre, quisieron matar a su hijo no sólo por facilismo en resolver la causa sino por una marcada y explícita homofobia institucionalizada al menos en la fiscalía de este fiscal. Fue tal la cobardía de la Justicia, que me tuvieron más de cinco años dependiendo de un análisis genético que se hiciera en el exterior, sin dejarme salir de la provincia al principio y luego del país, sin poder continuar normalmente con mis estudios ni con mi proyecto de vida. Nunca les escuché pedir disculpas, ni creo que les interese hacerlo", escribió Facundo. "Lo más fácil y sin importar cuál es la verdad es ir en contra de la familia, y si no pudieron conmigo van por mi padre, contra quien si después de dos años no pueden armarle una causa como autor material, entonces se la arman como autor intelectual. Probar lo abstracto es siempre más fácil, aunque no existan pruebas las pueden inventar. Ojalá esta triste saga termine de una vez y nos dejen, como familia, llorar a mi madre en paz", concluyó el hijo de Nora Dalmasso. Su padre, hasta ahora, iría a juicio con un jurado popular. Se cree que el móvil es económico y la pena máxima por la imputación de Macarrón es perpetua.