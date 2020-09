El cuñado del joven de 29 años que fue asesinado de un balazo en el rostro por delincuentes que le robaron el teléfono celular en la localidad bonaerense de Merlo aseguró que "lo mataron por matar" y contó que, tras el crimen, los asaltantes continuaron con un raid por la zona. "Tuve la desgracia de ser testigo, no nos dieron tiempo a nada, fue en un segundo", dijo Oscar, quien en el momento del asalto se encontraba hablando con la víctima, Alejandro Marcelo Reynaga, en el frente de su vivienda. El hombre relató que del Volkswagen Cross Fox que se acercó a donde se encontraban ellos descendieron tres delincuentes "con pistolas y las caras tapadas, barbijos negros y capuchas". "Nos dijeron ‘quédense quietos’, nada más, y cuando me tiraron al piso apenas levanté la cabeza y vi que mi cuñado baja la cabeza y con la mano derecha les da el celular, se lo estaba entregando", siguió. El asaltante que mató a Reynaga "lo agarra del brazo, se lo estira, y con la otra mano le ejecuta el disparo en el rostro", recordó Oscar. "La policía dice también que fue un ajuste de cuentas pero no fue así, mi cuñado corta el pasto y poda árboles, lo conocen todos acá, y no tiene ningún problema con ningún vecino o pibe del barrio para que hayan venido así a matarlo", añadió el hombre.