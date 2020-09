Q ué es de la vida de Eugenio y Culini, los hermanos de MDQ?

En 1989 Eugenio y Culini comenzaron un camino de aventuras con su camarita en mano, mientras grababan contenidos para transmitirles a los surfistas en Mar del Plata, sin saber que el destino los sorprendería y haría que sus aventuras llegaran a miles de personas. Los hermanos Weinbaum registraron una marca única, una propuesta eternizada que, sin dudas, quedó guardada en la televisión argentina y que, más allá del paso del tiempo, todavía continúa vigente.

Hace más de 30 años que decenas de fanáticos se engancharon con las extremas historias de los surfistas, quienes en la actualidad reaparecieron en la pantalla chica con el recuerdo de sus mejores experiencias. No obstante, para todos aquellos que pensaron que sus travesías eran parte del pasado, en diálogo con DiarioShow.com sorprendieron al revelar que todavía queda mucho más para mostrar.

"Estábamos por salir con una nueva temporada y nos afectó la pandemia. En esta época estaríamos saliendo con el nuevo ciclo, pero acá estamos", comentó el mayor de los hermanos, mientras que el más disparatado agregó: "La nueva temporada debe ser una de las más curiosas, porque fuimos a lugares que no sabíamos ni que existían. Estuvimos en Relámpago del Catatumbo, en Venezuela. Ahí hay cuatro o cinco casas sobre el lago Maracaibo que es el mayor lugar de descargas eléctricas del planeta. Yendo para el lugar sabíamos que iba a ser peligroso. Teníamos desconfianza y cuando le preguntamos al hombre que nos llevó, nos dijo que a su hermano lo mató un rayo ahí. Helados nos quedamos. ¡¿Qué hacemos acá?! ¡Eugenio, rajemos!".

"Sesenta rayos por minuto. En las casas que parábamos eran de los nativos, que sólo ellos pueden vivir ahí. De hecho cada vez que cae un rayo sobre las casitas en ese lugar no se la puede volver a construir", relató Eugenio exactamente con el mismo tono de voz de cuando narra sus anécdotas en "MDQ para todo el mundo"

"También estuvimos en una de las fiestas de espiritismo más grande, que no es para turistas, en la Montaña de Sorte, Venezuela. En el cierre de la festividad caminan sobre colchones de brasas, se quedan parados, las comen como si fueran manzanas y no tienen ampollas. ¡Nada! Los amigos médicos no le encuentran una lógica, es misterioso", continuó Culini.

Emocionado por lo sucedido, Eugenio agregó sobre sus aventuras: "Lo nuestro es curiosidad y no chusmerío. Fuimos a la festividad Tapati Rapa Nui, que es en un volcán que tiene una inclinación de 45 grados y te tiran en trineos de troncos de banano. ¡Es una locura! El primero que baja es el ganador. En Etiopía le fuimos a dar de comer a las hienas. En Harar, que es una ciudad que está amurallada, tienen un pacto con las hienas salvajes. En época de hambruna se acercaban a la ciudad a comer y los hombres les llevaban comida pegados de los paredones para que no se comieran a la gente, y todavía continúa esta tradición".