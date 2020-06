Tras dos meses cerrados por la cuarentena, muchos comercios barriales retomaron sus actividades y se preparan para las ventas por el Día del Padre. Muchos tienen problemas con la cadena de pagos o la entrada de mercadería; sin embargo, se adaptaron a los nuevos protocolos sanitarios y analizan cómo incursionar en la venta online para sobrevivir en tiempos de pandemia. "Con la situación actual, lo poquito que se vende para nosotros es una fortuna", aseguraron a "Crónica".

"Ya estamos tomando las medidas de prevención necesarias. Para entrar tenés que hacerlo con barbijo, ponerte alcohol en gel y no se puede probar la ropa, por lo que tenés que comprar como si fuese para regalo. Te lo llevás, te la probás en tu casa y cuando lo traés te la cambiamos o te devolvemos la plata. Además, la desinfección del producto corre por nuestra cuenta", detalló a este medio Camilo Alan, presidente de Comercios de Palermo Viejo, quien aclaró: "El empleado tiene que tener barbijo y una distancia de 1,5 metro por persona. Según el local, pueden entrar uno dos o tres".

"Los comerciantes a los que permitieron abrir se sienten contentos y seguros. Sin embargo, hay muchos locales que no están abiertos porque no tienen mercadería", aseguró el comerciante. "El que estaba preparado para hacer ventas online -continuó- sigue vendiendo. Pero el tipo que tiene una pyme chiquita es difícil que trabaje de forma virtual. Antes de esto eran muy pocos los que lo hacían, porque tenías que tener dos stock, el del local y el de la venta por Internet, entonces era como si fuera otro negocio más. Muchas de las pymes no teníamos capital de trabajo para eso. Si yo tenía 10, tenía que tener 20", destacó.

Por otro lado, reconoció su molestia porque los supermercados vendan prendas de ropas y zapatillas: "Yo no puedo vender limones o manzanas", finalizó.