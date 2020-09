"Mi hijo quiere que la Justicia lo escuche y hasta pide no tener el apellido de su padre". El testimonio pertenece a la madre de un niño que asegura haber sido víctima de abuso por parte de su abuela y de su propio papá. Sin embargo, la Justicia absolvió a los imputados, y el pequeño les implora a las autoridades que tomen en cuenta sus palabras y su pedido de condena hacía su progenitor.

En el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Necochea y en la Cámara de Casación se radicó un recurso de inaplicabilidad de la ley, en el marco de una causa por abuso sexual. El mismo fue presentado por el abogado Martín Calcagno, quien argumentó que "las normas han sido mal interpretadas, en este caso las pruebas no fueron valoradas correctamente".

El abogado de los denunciantes hace referencia a las pericias, a los resultados de la cámara Gesell y al testimonio de una psicóloga infantil que avalan, según la querella, la denuncia realizada por una madre contra su ex pareja y su ex suegra por sometimiento sexual a su hijo, cuando él tenía 5 años.

Al respecto, Virginia, la madre del niño abusado, señaló a Crónica que "el nene me empezó a contar que el papá y la mamá de él lo tocaban, lo encerraban en una habitación o en el baño, lugar donde después no quería ir ni siquiera en mi casa".

Por su parte, el abogado Calcagno dejó en claro que "han dejado de lado muchas pruebas importantes, que demuestran que hubo abuso, hay indicadores que lo comprueban". Sin embargo, las autoridades judiciales desestimaron la acusación de Virginia, agudizando el tormento de su niño, quien hoy, a sus 12 años, clama por "hablar con el juez y pedirle que lo condenen a su papá. Me ruega que le saque el apellido de él".

En tanto, ante semejante revés judicial, la mamá del menor detalló que "no escucharon a mi hijo y soltaron a los culpables, por eso siento mucha angustia. Encima mi ex pasa por el frente de nuestra casa y se ríe de nosotros. No podemos vivir en la misma ciudad".