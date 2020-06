L ocademia de policía" es una serie de películas de comedia que llegó a siete filmes y una serie de TV. Dos efectivos del Comando de Patrullas de La Matanza Norte y el jefe de área les hicieron honor a esas películas al ser fueron sancionados con entre cinco y ocho días de suspensión luego de que se viralizara un video en el que se ve un móvil de la fuerza realizando diversas maniobras para explotar un globo que había en la vía pública.

Fuentes policiales informaron que tras difundirse el video captado por una cámara de seguridad de La Matanza el 15 de junio último, las autoridades de la Jefatura de Policía iniciaron una investigación interna para identificar a los ocupantes de la patrulla. Así se estableció que en la camioneta perteneciente al Comando de Patrullas de La Matanza Norte iban un sargento y una oficial de policía de esa dependencia, quienes con maniobras en reversa, aceleradas y cruces en diagonal intentaron hacer estallar un globo que había en la calle. Al sargento que conducía el rodado se le aplicaron ocho días de suspensión, mientras que a la oficial la sancionaron con cuatro. En tanto el jefe de área recibió una suspensión de cinco días, añadieron los informantes. En el audio (que dura un minuto) que acompaña las imágenes una mujer cuenta lo sucedido, y se ve con claridad que el efectivo que conduce aguardó que pasara otro vehículo por la calle y que el globo bajara de la vereda para comenzar a jugar con él. En las imágenes se observa que el móvil policial insólitamente da marcha atrás y acelera hacia adelante en siete ocasiones sin acertarle. Al final, la idea de explotar el globo resultó fallida. Después de intentar durante poco más de un minuto, los policías desistieron y se fueron de la zona para seguir con el recorrido de vigilancia.

En su relato, la mujer dice que "esto es de no creer, lo estoy mirando de vuelta y...", pero también sentencia que "cuando a nosotros nos roban nunca hay un cana, y ahora sí están, pero boludeando". Sin dudas lo más jugoso de la voz en off llegó al final: "Quisieron pisarlo con las ruedas de atrás y no pudieron, hasta que llegó un momento en el que dijeron ‘basta flaco’. Después que se fueron el globo se reventó solo".