Legrand debió abandonar su programa al inicio de la cuarentena, por ser persona de riesgo. Desde entonces, según allegados y familiares, vive con mucho miedo por la pandemia, y la situación se agravó con la muerte de su hermana Goldie. Su hija, Marcela Tinayre, habló sobre este presente familiar que preocupa a todos. "Los adultos muy, muy mayores, como mi mamá, en esta pandemia viven con mucho miedo y eso les quita energía. Pero también les han inculcado mucho el miedo, cuando ellos seguramente son los mejores alumnos", reveló en "Jubilados TV". "Me ocupé mucho de mi mamá y me ocupo. Voy caminando hasta su casa, manteniendo una distancia. Nunca más le di un beso, ni ante el dolor de la pérdida de su hermana. No pude abrazarla". Sobre su salud y su ánimo, expresó: "Yo tengo una madre muy activa. Ahora está inactiva. El dolor ha sido tan grande, de haber perdido a dos hermanos en siete meses. Pero es increíble la garra que le pone, camina por la casa, va viene, pero están todos con mucho miedo".