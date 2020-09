El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, criticó a Mauricio Macri tras la publicación de una carta en la que cuestiona al gobierno, sobre la cual consideró que tiene "un discurso vacío, con conceptos que no van a ningún lado, que parecen bajados de una monografía del ‘Rincón del Vago’". Cuestionó que el líder de la coalición Juntos por el Cambio no tenga "autocrítica" sobre lo que fue su gestión y sostuvo que lo "sorprende" que no brinde "ideas ni aportes en el momento en que Argentina está luchando contra una pandemia", en tanto que criticó sobre Macri que "mientras los argentinos luchamos, él viaja por el mundo".