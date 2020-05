El gobierno italiano exigió una "respuesta europea" uniforme a la reapertura de las fronteras dentro del espacio de libre circulación sin pasaportes del continente y criticó la decisión de los países que anunciaron que vetarán el ingreso de sus ciudadanos, mientras grupos de extrema derecha marcharon en Roma y en Milán, en rechazo a las medidas del gobierno y sin respetar las medidas de distanciamiento.

"En estos días he escuchado mucho sobre Italia. No me parece el momento de generar controversia, pero quiero decir una cosa claramente: exigimos respeto", escribió el canciller italiano, Luigi Di Maio, en Facebook. Los fuertes dichos de Di Maio se dan luego de que Grecia anunciara que no permitirá el ingreso de ciudadanos de Italia y de otros países muy afectados por el coronavirus cuando reabra sus fronteras el 15 de junio.

Italia, en tanto, abrirá sus fronteras, sin necesidad de cuarentena, a partir del miércoles 3 de junio para todos los turistas de Europa y el Reino Unido. "Para la reapertura de fronteras hace falta una respuesta europea, porque, si se actúa de forma distinta y desorganizada, falla el espíritu europeo y se derrumba la Unión", agregó Di Maio, antes de remarcar que "la paciencia tiene un límite".