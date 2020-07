El gobierno nacional oficializó esta semana el rol que tendrán las Fuerzas Armadas al clausurar, a través de un decreto de necesidad y urgencia, la posibilidad de que los militares intervengan en cuestiones de seguridad interior, algo que había sido habilitado durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri. "Las Fuerzas Armadas están para repeler una agresión armada que provenga desde el exterior. No queremos que los militares actúen en la represión del delito o intervengan en cuestiones internas", señaló el ministro de Defensa, Agustín Rossi. "No creemos que las Fuerzas Armadas tengan que actuar contra el narcotráfico. Eso no salió bien en ningún país y en la región hay sobrados ejemplos de eso. Los militares no están para combatir el delito. Cuando se los utiliza para esas funciones, se generan bolsones de corrupción y violaciones a los derechos humanos que afectan el prestigio de los uniformados", fundamentó.