Uno de los hermanos de Luis Espinoza, el trabajador rural que desapareció durante un operativo policial realizado en la localidad tucumana de Simoca y fue hallado asesinado en Catamarca una semana después, relató que los policías llegaron "disparando" y que la víctima "dio la vida" por él al defenderlo de una golpiza.

"Mi familia está re-mal, mi mamá, mi hermano, los seis hijos de él, da mucha lástima todo esto. Quiero que la Justicia les dé perpetua a ellos (por los policías detenidos), esta no fue la primera vez que lo hicieron", expresó Juan Espinoza durante una entrevista periodística.

"Llegaron disparando y me pegaron, me decían que me iban a matar. No sabía que eran policías, me querían esposar para atrás, en eso lo veo a mi hermano que se vuelve, porque venía más adelante, y les grita que no me peguen, me vuelven a pegar y de ahí no lo vi nunca más", precisó Juan en referencia a Luis, de 32 años.