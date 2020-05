E l médico Rubén Mühlberger rompió otra vez el silencio en la mañana de ayer para hablar sobre la causa judicial que lo involucra, pese a que debería estar incomunicado durante su arresto domiciliario y no hacer declaraciones públicas. Esto ocurrió horas después de que se conociera una nueva grave denuncia contra el galeno: que pasaba sus valijas por el aeropuerto de Ezeiza sin ningún tipo de control aduanero.

Mühlberger dijo ayer durante el programa "El show del problema", de Canal 9, que "yo estoy bien, pero esperando a que todo esto se resuelva, la verdad siempre sale a la luz. Esto es muy injusto. Yo soy un médico que rompió los esquemas tradicionales y tuve un socio pareja que, bueno, es todo un tema que se repite lo de siete años atrás".

El médico señaló además que "yo me siento tranquilo, sereno, estoy en paz. Todos estos que me están difamando van a tener que responder, porque hay una justicia divina. Cuando dicen que yo tengo alguien de arriba que me ayuda, claro que sí, es la fe en Dios la que me sostiene".

En las últimas horas se dio a conocer que el "médico de los famosos" pasaba sus valijas por Ezeiza sin ningún tipo de control aduanero. Según la denuncia, lo realizaba porque contaba con la ayuda de un guarda que hacía pasar como "valija diplomática" sus bolsos. "Ese guarda (categoría laboral del gremio aduanero) se llama Facundo Gastón Perego Cabral", detallaron las fuentes.

Al parecer esta persona tuvo un vínculo intenso con Rubén Mühlberger. Tanto es así que cada vez que regresaba a la Argentina lo hacía pasar como "valija diplomática". La sospecha es que en las mismas traía algunos de los medicamentos que más tarde les vendía a sus clientes. La relación -de índole personal- entre Perego Cabral y Mühlberger se cortó en agosto de 2018. Este aduanero fue visto por varios de sus compañeros escoltando al famoso médico. Si las autoridades judiciales del Caso Mühlberger siguieran esta línea de investigación, que por lo menos incluiría contrabando, obtener pruebas sería relativamente sencillo. Un cruce telefónico entre los celulares del aduanero y el doctor arrojaría coincidencias cada vez que el último volvía al país, casi siempre desde Miami.

Por otra parte, son varios los aduaneros que, a diferencia de "Facundo Cabral", no tenían ninguna simpatía -más bien todo lo contrario- por Mühlberger.

Según diversas fuentes, por lo menos en tres ocasiones intentaron revisarle sus valijas "diplomáticas". En esos casos, la respuesta del ahora presidiario fue "chapear" el vínculo con una de sus pacientes más famosas en la política, Elisa "Lilita" Carrió.

Una vez que "Facundo Cabral" rompió su vínculo con Mühlberger, el doctor encontró otro aduanero que le hizo los mismos favores. Al igual que su antecesor es guarda (operador de control aduanero) y trabaja en "Pistarini", como llaman en la jerga al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ambos controlan el equipaje de los viajeros que ingresan al país, apuntó un aduanero de extensa carrera, que trabaja en Ezeiza.