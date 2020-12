Es abogado de Dieguito Fernando, pero también es el más mediático del momento en todo lo referido a la sucesión y la investigación por la muerte de Diego. Mario Baudry asegura que hubo abandono de persona y que tanto el neurocirujano Leopoldo Luque como la psiquiatra Agustina Cosachov son responsables. "Los vamos a meter a todos presos", señaló el letrado, que también confirmó que los herederos podrían empezar a disponer de los bienes a partir de marzo.

Baudry aseguró: "La autopsia no va a decir qué paso sino lo que no se hizo. Diego no tenía medicamentos ni para el corazón ni las vitaminas que siempre necesitó por su bypass gástrico", indicó en "Intrusos".