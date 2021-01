E l martes en el vuelo de American Airlines de las 23.10, Luciana Salazar viajó rumbo a Estados Unidos para encontrarse con Martín Redrado. En exclusiva, mostramos la imagen de la blonda. La misma es de ayer a la mañana, cuando arribó al aeropuerto internacional de Miami y hacía fila en Migraciones. De espaldas, con tacos agujas, un conjunto de falda y camisa color nude, cabello impecable, maleta de Louis Vuitton y los argentinos que la reconocieron no podían dejar de observar su silueta, prolijidad y estilo a pesar de las 8 horas de vuelo. Si bien no tenemos el dato preciso, seguramente viajó en primera clase y, tal como trascendió, cenó por la noche con el economista en uno de los restaurantes más exclusivos de las Trump Tower.

Recordemos que el reencuentro se produjo después de las acusaciones que la panelista de "Polémica en el bar" hizo públicamente contra el economista, a quien trató de acosador y cobarde porque no quiso asumir que se separó de su última pareja porque quería volver con ella. "Él se separó por mí porque era incompatible tener una relación con ella y otra conmigo y con mi hija, a escondidas. Con mi hija no tenemos por qué estar a las escondidas. Fue una de las cosas que le planteé, porque estaba cansada. Le dije: ‘Si tenés problemas, resolvelos, pero no nos escondés más’", precisó. Y agregó en el programa de América con convicción: "Él dejó de ver a mi hija, muy injustamente, porque ella no tiene nada que ver. Los chicos entienden, se encariñan. Él quiso tener relación con ella, nos empezamos a ver durante la pandemia, escondidos, hasta que yo le dije que no quería más esta relación". En ese sentido explicó que, a pesar de estar separados, con Redrado mantenían una relación muy cercana: "Él durante todo este tiempo avanzó mucho conmigo y le puse límites". El período de descanso será hasta el 28 de enero y sus padres se quedan al cuidado de Matilda. Dicen que se hospedará en el mismo edificio, muy lujoso, con servicio de mucama donde está Yanina Latorre, su hijo y su madre, de modo que no tardará en aparecer una foto de ambas en los próximos días. Si bien Luciana y Martín no van a compartir el mismo complejo, hay una realidad y es que, durante los años que estuvieron en pareja, tampoco lo hacían debido a que los hijos del ex presidente del Banco Central no se llevarían bien con la cantante, actriz y ahora panelista.