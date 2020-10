A más de cuatro años sin correr, Lucrecia Carabajal comenzó a coquetear con su regreso triunfal a las pistas del turf.

"Cada día me dan un poco más de ganas de volver a correr. De hecho, todos los años renuevo mi patente de jockey, porque sé que una mañana me voy a levantar con ganas de subirme de nuevo. Todavía no lo tengo claro, porque hoy estoy más pendiente de Nina", expresó.

Sin embargo, la Amazona sabe que el físico no sería problema, ya que se encuentra en condiciones ideales para volver a montar. "Antes no me daban ganas porque el cuerpo no lo tenía en condiciones como para correr, pero ahora peso lo mismo que cuando corría y me siento espectacular físicamente", añadió.

"No descarto volver, aunque sea por un motivo en especial", concluyó.

Nina nació el 21 de marzo de 2017, precisamente el día del cumpleaños de la propia Lucrecia, que a su vez ganó su primera carrera como jocketa el 21 de marzo de 1998. ¿Y si esa fecha marca su regreso en 2021?