E l secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, se presentó ante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, para conocer los detalles del espionaje en su contra que se habría realizado durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri. "Eran tan vigilantes que se espiaban entre ellos", subrayó Moyano al ingresar a los tribunales de Lomas, donde permaneció durante varias horas.

El número dos de Camioneros estuvo ante el magistrado federal, que le mostró las pruebas que comenzó a recolectar en la investigación que lleva adelante por supuesto espionaje ilegal. Pablo Moyano acusó a Macri y a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich de haber impulsado una persecución judicial en su contra para detenerlo y pidió que ambos sean llevados ante la Justicia "con el casquito, como verduguearon a los compañeros", al referirse a la forma en que algunos dirigentes del kirchnerismo fueron trasladados a los tribunales de Comodoro Py.

"Un bochorno asqueroso, repugnante lo que hizo el gobierno del ex presidente espía Mauricio Macri. Quedó claro cómo presionaban a los barras para acusar a Hugo y a Pablo Moyano. Todo porque nos habíamos opuesto a la reforma laboral. Quedó claro hoy que lo de la causa de Independiente fue bochornoso", sostuvo Pablo Moyano en declaraciones al canal de noticias C5N cuando se retiraba de los tribunales. Lo dijo en referencia a la causa en la que el ex jefe de la barra del club que dirigen, Bebote Álvarez, los acusaba de coordinar la recaudación ilegal de puntos de venta ambulante y otros negocios no oficiales.

Espías en el Congreso

Ayer, además, la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia recibió el testimonio de la ex agente de la AFI Mercedes Funes Silva, acusada de ser quien alquilaba el departamento donde se reunía el grupo de agentes que realizaba espionaje sobre dirigentes políticos.

La ex espía estaba llamada a declarar ante la comisión, en el marco de las reuniones que mantiene ese cuerpo para analizar las denuncias sobre espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, pero se limitó a presentar un escrito de su autoría y rechazó la posibilidad de responder preguntas.

En el texto -que se conoció pese a que las sesiones de la comisión revisten carácter de secreto- la oficial habría reconocido que se realizaban seguimientos a periodistas y dirigentes políticos, pero que su jefe -Alan Ruiz- había asegurado que todos los operativos se hacían con una orden judicial.

El otro citado a declarar ayer, Emiliano Matta, se excusó asegurando que se recuperaba de una operación, aunque no adjuntó ningún certificado médico que lo avalara. La comisión le exigió esa prueba y lo volvió a citar para el viernes. Según la investigación, Matta estuvo, por ejemplo, en la vigilancia ilegal al Instituto Patria y también en el espionaje a la hermana de Mauricio Macri, Florencia.

Hoy, en tanto, están citados a exponer el ex director de Contrainteligencia Dalmau Pereyra y al empresario Martín Terra, cercano al ex jefe de la AFI Gustavo Arribas y ex esposo de la actual mujer del vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, quien también habría sido víctima del espionaje.

Según relató la semana pasada ante ese cuerpo parlamentario el ex espía Jorge "Turco" Sáez, Pereyra le comunicó que se había reunido con Arribas, quien dio la orden de espiar a políticos, en particular a peronistas.