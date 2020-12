Era una de las voces que faltaba escuchar en la compleja trama de relaciones que se teje en torno a Diego Maradona. En "Fantino a la tarde" se dio a conocer un audio de la madre biológica de Magalí Gil, la supuesta sexta hija del ex futbolista.

"Habla Claudia Mariana, la mamá de Magalí. Quiero contar mi historia. Tuve a Magalí con Diego y quería contarlo. La tuve que dar en adopción por bastantes problemas que había en esa época", se la escucha decir en el audio.

"Me animé, acá estoy para contarte lo que me pasó. Gracias por escucharme y por estar en este momento conmigo. Lo único que pido es respeto en la situación que no fue fácil para nada... la pucha. Fue muy difícil. Pido respeto para mi hija y gracias por el apoyo. Realmente es cien por ciento hija de Diego", asegura la mujer.

Y sigue diciendo: "Necesito todo el respeto para ella, por su familia, sus padres (los que la criaron). Estoy sumamente agradecida por lo que hicieron. De por vida lo voy a estar. Sumamente agradecida, de corazón".

Más temprano, la propia Magalí contó: "Mi búsqueda viene hace ya aproximadamente dos años. Desde un comienzo, junto a mis abogados, además de las acciones legales correspondientes, siempre intentamos un acercamiento con Diego Maradona, a través de su letrado, Matías Morla". La joven de 25 años, en diálogo con "Nosotros a la mañana", continuó su relato: "Con Morla la relación siempre fue excelente hasta que lamentablemente no prosperó, se cortó, a mediados de este año, supongo que por la pandemia".