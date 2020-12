No tenían la mejor de las ondas, y ahora que Rocío Marengo quedó eliminada de "MasterChef Celebrity", Analía Franchín habló más libremente de ella. "Rocío fue la única que se retiró del grupo de WhatsApp apenas terminó su participación", comentó en "Cortá por Lozano". "Agradeció, dijo un montón de palabras hermosas y se fueà No hubo muchas respuestas, fue como raro. Rocío es divertida, fue a jugar".

Respecto de las acusaciones de Marengo sobre un maltrato de Martitegui, afirmó que el chef no la trató mal. "Yo no considero que Germán haya maltratado a un participante. Es muy exigente, tiene un modo en su devolución, pero no es un maltratador en absoluto", opinó.