Otra ex pareja mediática en el ojo de la tormenta y en la que sus hijos se encuentran, prácticamente, de rehenes. En efecto, en las últimas horas, Matías Defederico le envió a Cinthia Fernández una carta documento para exigirle el pago del alquiler de la casa donde vive con las pequeñas Charis, Bella y Francesca.

Según detalló Ángel de Brito en un tuit, la vivienda era un bien matrimonial, pero el convenio firmado estipula que allí vivirán sus hijas hasta la mayoría de edad. "Matías Defederico le mandó una carta documento a Cinthia para obligarla a que pague un alquiler de la casa donde vive con las hijas", reveló el periodista.

De esta manera, la sangre no tardó en llegar al río y Cinthia, ni corta ni perezosa, comentó la publicación de su jefe laboral en la tevé y arremetió contra su ex: "Más mierda y cara de piedra no puede ser". Luego, a través de su perfil, se dedicó a retuitear comentarios de apoyo de parte de los usuarios que, entre otras cosas, critican la actitud del ex futbolista. En tanto, tal como se consignó, la bailarina y actriz llegó a un importante acuerdo económico para consensuar lo que representó su despido -luego de exigirle más días de cuarentena a Fede Bal ante la sospecha de haber contraído coronavirus- de la comedia "Mentiras inteligentes".