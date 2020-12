Se llamaban Jorge David Giménez (29) y Víctor Martín Baralis (44), y sus cadáveres descuartizados fueron encontrados distribuidos en tres contenedores de residuos en la zona sur de Rosario. Giménez tenía antecedentes por drogas y Baralis por amenazas y portación ilegítima de arma de fuego. Se investiga un audio que un preso en una causa por tráfico de drogas le envió a su cuñado, en el que dice que va a usar una motosierra contra sus contendientes y agrega: "Fijate cómo los voy a cortar en pedazos". El audio se difundió en una audiencia imputativa realizada al jefe de la banda Los Gorditos, Brian Gabriel Bay (22), que está preso con sus hermanas Aldana (26) y Flavia (28) y otros dos miembros del grupo, Claudio Gustavo Ríos y Sebastián Eduardo Aguirre. Fue captado el 8 de octubre pasado en una causa en la que se investiga a la banda por extorsiones y amenazas, por las que recibieron 200.000 pesos en efectivo de una víctima, a la que luego le reclamaron 400.000. En esa escucha, Bay le dice a Aguirre: "Escuchame, de paso van a buscar el tornado y de paso matamos a un par de zombis, me voy a llevar a uno", a lo que su interlocutor le responde: "Y, uno hay que llevarse, cuñado". Bay agrega: "No, uno me voy a llevarà te mando un video con una motosierra, fíjate cómo lo voy a cortar en pedazos, bien a lo mexicano le voy a dar", según la escucha. Más adelante, desde la cárcel de Coronda, Brandon Bay dice: "Poné los pibes en autos, me entran a buscar la moto y se llevan a uno y lo mando a cortar en pedazos, y que se vayan de la casa, le mando un video así con la motosierra ahí, pam pam, cortándolo en pedacitos que se vayan de la casa (à) que se vayan todos de mi barrio".