El padre de la víctima asesinada de 113 puñaladas, Edgardo Aló, le confesó a Horacio Embón de Crónica HD, que tras la salida de la Unidad 21 de Campana de Fabián Tablado, lloró de la bronca porque por 24 años le presentó a la Justicia todos los elementos para decir que "esto es un asesinato para perpetua".

"Yo tengo una presión tremenda en el pecho y es de bronca, de impotencia, de asco, porque fijate vos, Carolina (Aló) no tuvo un abogado como tuvo el asesino que pudo salir", manifestó.

Además, el padre de la joven apuñalada expresó: "Él (Fabián) minimiza todo. Inclusive hasta la madre dijo que ‘Fabián se arruinó la vida’. Perdón, pero por qué no miran para el otro lado y dicen que le arrancó la vida a una chica de 17 años que simplemente no quería seguir de novia con él. ¿Eso no se ve?".

Posteriormente, Aló reveló que el criminal "fue expulsado cuatro veces de colegios por violento, intentó robarle al padre y clavarle un cuchillo".

Además informó que se trata de "alguien que dijo que va a volver a matar".

"Yo creo que Tablado no puede caminar ni por las calles de Tigre, ni por ningún otro lado, pero en Tigre en especial porque no lo quieren los vecinos", dijo y remarcó que "hay mujeres que van a repudiar esta actitud y por supuesto que no lo van a poder ver caminando por ninguna de las calles".

"Esto no es novedad, va a ser repudiado por donde pise. En Tigre va a estar lleno de carteles que digan ‘Tablado asesino libre en Tigre’. Va a ser repudiado por donde pise", dijo el padre de la víctima.

Por otro lado, Edgargo se refirió a los dichos del homicida tras salir de la cárcel. "Dejemos de mentir, que le diga a las cámaras que amás a tus hijas cuando las amenazaste de muerte, cuando no le pasaste ni un solo peso a tu ex mujer para poder mantenerla. ¡De qué amor me estás hablando!", sostuvo el papá.

Finalmente, habló sobre "el perdón" que le pidió Fabián y comentó que "está mintiendo desde el minuto cero con que no se acuerda de lo que hizo, que pide disculpas. Perdón a mí no, perdón a Carolina. En ningún momento lo escuché decir que pide perdón a ella. Eso es fundamental y ahí te das cuenta de lo que es este asesino".

Aló dijo sentir "una impotencia que me la está dando la injusticia", a la vez que se preguntó: "Alguien que no es apto para sus hijas ¿puede ser apto para la sociedad?".

Tablado tiene una perimetral que no le permite acercarse a sus hijas ni a su ex mujer. Aló también la pidió para él y su familia.