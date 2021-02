E l Presidente salió ayer con los tapones de punta contra la oposición, durante el encuentro que compartió con empresarios del NEA y el NOA, en el marco de su visita a Tucumán.

En la previa del encuentro que mantendrá hoy con la Mesa de Enlace agropecuaria, en medio de los cruces por el precio de los alimentos y la posible suba de las retenciones, el mandatario pidió "prestarles menos atención a los profetas del odio", y tomó las críticas que le hicieron a su gestión de las vacunas para mostrar el tono de los reclamos que le molestan. "Hay que garantizar que los precios internacionales no se vuelvan contra los argentinos", reiteró.

"A mí no me asusta el debate, me asustan las mentiras. Me asusta que impregnen mentiras en los argentinos. Hasta hace veinte días yo era un envenenador serial, había comprado unas vacunas para envenenar a la gente, y ahora resulta que me piden por favor que consiga veneno para todos los argentinos", expresó Alberto Fernández, en alusión a la vacuna rusa Sputnik V.

Durante su visita a Tucumán, fue contundente en el rechazo a las críticas opositoras. "Hay que prestarles menos atención a los profetas del odio, que, cuando uno dice ‘quiero preservar la mesa de los argentinos’, ellos leen ‘promueven una nueva pelea con el campo’. Y cuando uno dice ‘queremos revisar la ley de biocombustibles’, ellos leen ‘quieren terminar con los biocombustibles’. Cuando decimos queremos revisar es ‘queremos hacerlo mejor’", contextualizó el Presidente. Y enseguida, en la misma línea, afirmó que días atrás lo acusaban de comprar "vacunas para envenenar a la gente".

Biocombustibles

La referencia del primer mandatario a los biocombustibles no fue inocente. Tucumán es una de las principales provincias, junto a otras de la región, en la materia prima para el biocombustible, y una de las que más presionaba para renovar la ley que les da beneficios.

De ahí que el lunes, antes de su viaje, desde el Ejecutivo aseguraran que se estaba estudiando "la forma de continuar el programa, con algunos cambios".

"El Norte no tiene que preocuparse por qué va a pasar con el biodiésel o el bioetanol; allí ha habido una inversión muy grande y lo que hay que hacer es preservar esa inversión", resaltó el mandatario al abordar en su visita a Tucumán uno de los temas que preocupan al sector industrial del noroeste argentino, como lo es la producción de bioetanol a base de caña de azúcar.

Según el Presidente, "hay que hacer que las cosas funcionen, porque tal como está no está funcionando; pero que las cosas funcionen no quiere decir que se deje de producir, eso creen otros, para nosotros decir que las cosas funcionen quiere decir que se produzca, se venda y se crezca".