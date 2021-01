P arecía que nunca iba a suceder que pudieran pararlo. Por más que iba a denunciarlo, él seguía libre, haciendo su vida, no dejando en paz a sus víctimas. Todo este tiempo se manejaba en vuelos privados. Yo tenía terror a que volviera".

Cecilia Torres Mana parece algo más aliviada después de que su expareja, el golfista cordobés Ángel "Pato" Cabrera, de 51 años, fue detenido en Río de Janeiro por las denuncias presentadas en su contra y acusado de violencia de género.

Sin embargo, el arresto de uno de los golfistas más importantes en la historia del deporte argentino, ganador del US Open 2007 y del Masters de Augusta 2009, todavía no le alcanza para tener la calma completa. "Conozco a la gente con la que él se manejaba", sugirió.

Cabrera fue detenido en una causa abierta en diciembre de 2016 después de que Torres Mana lo denunciara por "maltratos y golpes de puño en la cara" cuando todavía eran pareja. Fue la primera de las tres presentaciones judiciales, a la que le siguieron otras en 2017 y 2018 por "lesiones leves y amenazas".

La violencia sufrida por Torres Mana no fue solo física, sino también psicológica.

La pareja terminó su relación tiempo después, pero las amenazas de Cabrera continuaron. "Me dijo que si él iba preso, yo volvía en un cajón", comentó la mujer.

Torres Mana no fue la única víctima del golfista cordobés. Su exesposa y madre de sus dos hijos, Silvina Rivadero, lo denunció en su momento por amenazas. Algo similar hizo su ex novia Micaela Escudero entre 2014 y 2016.

"No soy la primera persona a la que le pasa. Hay que pararlo y que nos deje en paz. Él se cree que vos sos de él toda la vida y que tenés que aguantar los golpes y humillaciones constantes. No podes vivir, no podes hacer tu vida. Tenía que vivir encerrada y poner mi celular en modo avión para que no me entraran llamadas y mensajes, porque para él eso era terrible y empezaban los golpes", dijo Torres Mana.

Se espera que Cabrera sea deportado en los próximos días desde Brasil rumbo a Argentina.

El golfista había dejado el país el 22 de julio pasado en un vuelo privado hacia Miami, en Estados Unidos, y desde allí viajó a Río de Janeiro.