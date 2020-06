E n el marco de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, el empresario Fabián de Sousa se presentó ayer como testigo ante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena.

De Sousa permaneció alrededor de tres horas en el jugado viendo elementos de prueba de maniobras de inteligencia en su contra, que prefirió no divulgar públicamente a pedido del propio magistrado para mantener la instrucción de la causa en reserva. De todos modos, el empresario aseguró que "hubo un proceso sistemático y asqueroso de persecución en mi contra y de mi familia previo a mi detención, y que luego de ese episodio se intensificaron aún más".

El accionista del Grupo Indalo también refirió que pudo constatar "hechos que además de ilegales son denigrantes a los derechos de las personas" y consideró que "a mí me eligieron como un enemigo de la sociedad, y eso hizo que no tuviera ningún tipo de derecho constitucional ni de los pactos que tiene firmados el país". Añadió que tengo la sensación de que "hay responsables políticos claros de todo esto y espero que la sociedad los pueda identificar".

Asimismo, aseguró que "no me creo que haya grupos chicos o autónomos que puedan hacer inteligencia a modo de cuentapropismo, acá tiene que haber participación de parte del Estado o de un Poder Ejecutivo".

Por otra parte, señaló que dentro del material que ya está en poder del juez Villena hay contenido importante referido a la causa de Oil Combustibles, en la cual De Sousa y su socio Cristóbal López fueron acusados de evasión impositiva y hasta fueron detenidos. "Apareció allí información relacionada con estrategias de defensa que teníamos en el marco de ese proceso judicial", reveló.

De Sousa fue más allá y consideró que "durante cuatro años nos persiguieron estos delincuentes", y a "todas nuestras empresas que aún funcionan, salvo las que quebraron a propósito ellos, y además son líderes en sus actividades, porque son unidades económicas totalmente sustentables".

Por otro lado, los dirigentes sindicales Hugo y Pablo Moyano, secretario general y secretario general adjunto de Camioneros, fueron aceptados como querellantes por el juez Villena. Los Moyano -Pablo de forma presencial y Hugo por videoconferencia- se habían reunido el lunes con el juez de Lomas de Zamora que les exhibió las pruebas que darían cuenta del espionaje del cual fueron víctimas y en ese contexto habían solicitado ser tenidos como querellantes.

Alan Ruiz no sale

En tanto, el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI Alan Ruiz seguirá en prisión preventiva en el marco de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre el Instituto Patria y el domicilio de la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que le fuera rechazado su pedido de excarcelación. La decisión fue adoptada por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge, quien sostuvo que el ex espía "habría llevado a cabo su actividad ilícita desde el propio organismo del Poder Ejecutivo, en función de ocupar un rol como alto funcionario de la Agencia Federal de Inteligencia", según la resolución..