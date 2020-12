E sta semana, Alberto Tarantini sorprendió con duras declaraciones. En una entrevista con la agencia Télam, lamentó "ver toda esta porquería que hay alrededor" de la muerte de Diego Maradona. "La verdad es que me jode, me hincha las pelotas, me lastima ver toda esta porquería, esta prostitución, que hay alrededor tratando de sacar una ventaja de una persona que no nos dio más que satisfacciones", enfatizó, sin especificar a quiénes se refería.

Ayer en "Intrusos" el Conejo volvió sobre el tema. "Escuchar que Diego termina solo con un baño químico y con gente que estuvo alrededor y no lo cuidó... Había gente que hacía apuestas para ver con cuánta falopa lo encontraban a Diego en la sangre o cuánto alcohol tenía en su cuerpo", describió sobre los comentarios que escuchó en los días previos a la autopsia del Diez.

El ex futbolista, amigo y compañero de Maradona en la Selección argentina en el Mundial de España 1982, agregó: "Me duele y me parece una locura que, por ejemplo, yo tuve edema de pulmón y un infarto, y me recuperé porque mi mujer de ese momento me ayudó, llamó a una ambulancia y me operaron... entonces escuchar que estuvo 6 o 7 horas de agonía, siendo un paciente cardíaco y no estando medicado para ese problema... me jode mucho".

"Es tremendo que la gente que estaba al pedo al lado de él no haya hecho nada, ese es el dolor más grande que tengo, ni me imagino la familia", agregó enojado. También elogió al Diez: "Era un tipo que te ayudaba, aparecía cuando ni lo esperabas. Una vez yo tenía problemas de plata para pagar el colegio de los chicos y él mandó a Claudia (Villafañe) con el dinero que necesitaba".

Sobre a quién se refería con que "no lo cuidaron", Tarantini apuntó al personal médico: "¿Por qué no le instalaron en la casa una clínica, como necesitaba?".