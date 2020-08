A unque ya se venía perfilando, Lola Latorre se "recibió" de famosa con su debut en el "Cantando 2020", donde le tocó presentarse junto a Lucas Spadafora en segundo lugar, el lunes. No le fue demasiado bien: "Tuvieron problemitas rítmicos", definió Nacha Guevara a la hora de evaluar a la pareja, ante la atenta mirada de sus papás Diego y Yanina Latorre. "La primera parte me pareció desafinada", sumó Pepito Cibrián, otro de los jurados, aunque fue piadoso y dijo "entenderlos".

Pero donde no hay piedad es en las redes sociales, cuyo anonimato evalentona a los "haters" (odiadores) que inundaron Twitter con una catarata de memes de imágenes de Tini decepcionada por la presentación de Lucas y Lola, ya que la cantante les había enviado un video deseándoles suerte. Por su edad, 19, la interacción en redes es parte vital de su día a día, y ella admite que no puede evitar leer los comentarios que le dejan, y que a veces se angustia con algunos referidos a sus papás.

"A mí me pone mal cuando la critican a mí mamá, no me gusta que la insulten. Yo le mando mensajes diciéndole ‘mamá, te están diciendo de todo’. Cuando a ella la bardean a mí me re duele", dijo en una entrevista con el programa radial "Agarrate Catalina". "Todos decimos ‘no voy a leer los comentarios’, pero terminás entrando y ves cosas muy lindas y comentarios muy horribles, y digo ‘qué horror la gente’. Muchas mujeres feministas que agreden y digo ‘¿cómo pueden herir tanto?’", agregó.

Por otro lado, Lola se refirió a cómo está la relación con su papá: "A mí me súper costó perdonarlo (por el escándalo con Natacha Jaitt), pero todos merecemos una segunda oportunidad en la vida, me parece que no hay que quedarse con algo malo que haya hecho en su vida, yo lo amo, eso no cambia cómo es como papá".

Igualmente, aclaró: "Ahora estamos muy bien, es algo que quizás lo pienso todos los días, es un tema que me pone sensible porque es algo que me marcó en mi vida, que me dolió, cuando todo pasó yo tenía 17 años. Es re feo cuando te bardean y te critican, porque yo no hice nada".