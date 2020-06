R ubén Mühlberger, el doctor de los famosos, fue excarcelado el martes. Pero el que salió a denunciar una literal amenaza es Juan Roccabruna, el ex recepcionista de la clínica. El hombre dijo que recibió una carta documento que, a su criterio, es para amenazarlo por lo que declaró. "La usan como una herramienta de presión y miedo para que no hable mas", señaló Roccabruna.

"Muchísima gente me escribió, ex empleados y algún paciente, al escuchar que alguien se animaba a decir lo que pasaba. No saben la cantidad de pibes que pasaron por mi lugar de recepcionista y vivieron cosas semejantes. Lo que más llama la atención era la estructura de hacer favores que tenía él con respecto al poder. Incluso el día del allanamiento había un respaldo hacia él, llamadas a famosos para que lo respaldaran", destacó Roccabruna.

Por su parte, Ignacio Trimarco, abogado de Roccabruna, dijo que "al haber acreditado el médico el arraigo y pena muy baja, lo que corresponde es la excarcelación. Pero hay medidas restrictivas para someter a la persona al proceso. La excarcelación se puede revocar si él se pone a amenazar gente".

"La causa está bajo secreto de sumario, eso significa algo. Declararon varios empleados, se hicieron allanamientos y evidentemente han encontrado algo muy grave que no debe ser público para la defensa. Nadie puede tener acceso a la causa, ni sus defensores", manifestó el letrado durante el programa "Intrusos" de Jorge Rial.

Roccabruna recibió una carta documento por violar el contrato de confidencialidad entre él y su empleador, por lo que su despido es por causa justificada. "Si la Justicia lo cita no vale ese contrato de confidencialidad. Esta carta amenaza a todos los que quieran declarar. Él tenía una habitación desde donde espiaba a todos y eso es una violación a la intimidad", destacó Trimarco.

El doctor de los famosos recibió la noticia que esperaba desde la detención en su domicilio de Recoleta, el 14 de mayo, por abandono de persona, violar la cuarentena y prometer la cura del coronavirus. Este martes Mühlberger fue liberado por una orden del juez que lleva adelante la causa, Juan José Calvari.

Desde ahora, el especialista mediático tendrá que presentarse en el juzgado todos los lunes cada 15 días y la prohibición de salir de la ciudad de Buenos Aires sin autorización expresa del juzgado. La causa que investiga la fiscal Valeria Massaglia ya supera los 6 cuerpos y le pesa el secreto de sumario desde la semana pasada.

Tras la decisión de Calvari, la fiscal pidió que Mühlberger tenga prohibido acercarse a su clínica o tener contacto con sus empleados, muchos de los cuales participan como testigos en su contra, a pesar de que eso le fue denegado. A partir del allanamiento, el mes pasado, la clínica había sido cerrada temporalmente por la Justicia. Fuentes judiciales confirmaron a "Crónica" que por parte de sus defensores existió el pedido de cambiar la causa al fuero federal.